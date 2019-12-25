Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Sivas merkeze uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezi, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 50 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 metreye ulaştı. Yaklaşık 3 haftadır kızak pistinin açık olduğu tesis, bütün pistlerin istenilen kar seviyesine ulaştığı takdirde önümüzdeki günlerde sezon açılışı yapması planlanıyor.

