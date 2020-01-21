HABER
  4. Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü.

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 80 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 buçuk metreye ulaştı. Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesisteki tüm pistler kullanıma açıldı. Sömestr tatilini değerlendirmek için Yıldız Dağı’nı tercih eden vatandaşlar, pistleri doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Başakşehir’de toplum sağlığı için elektronik denetleme yapıldıBaşakşehir’de toplum sağlığı için elektronik denetleme yapıldı
Karacabey’de metruk binalar yıkılıyorKaracabey’de metruk binalar yıkılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de tepki çeken evsizlerin hastaneden çıkarılması olayıyla ilgili açıklama

Evsizlerin hastaneden çıkarılması olayıyla ilgili açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İhalesini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İhalesini iptal etti

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

Hamile ablasını öldürmüştü, dehşet anlarını anlattı: Kalbine kulağımı dayadım, atmıyordu

Hamile ablasını öldürmüştü, dehşet anlarını anlattı

Avukatlık bürosunda silah sesli! Yaralılar var

Avukatlık bürosunda silah sesleri

Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 17'nci güne girildi! Anne Doku'dan yürek dağlayan söz

17 gündür haber alınamıyor! Çalışmalar oraya kaydırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.