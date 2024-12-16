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  4. Kayak merkezinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 12 kişi hayatını kaybetti!

Kayak merkezinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 12 kişi hayatını kaybetti!

16.12.2024 14:53
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Gürcistan’da bir kayak merkezinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan’ın en büyük kayak merkezi olan Gudauri’de yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayak merkezinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 12 kişi hayatını kaybetti!

Gürcistan’ın en büyük kayak merkezi Gudauri’de 1’i Gürcistan vatandaşı 12 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan polisi, 12 kişinin cansız bedenine Gudauri’deki bir restoranın üst katındaki uyku alanında Cumartesi günü ulaşıldığını kaydetti.

Polis, ilk belirlemelere göre cansız bedenlerde herhangi bir şiddet belirtisinin olmadığını ve olayın kaza gibi göründüğünü söyledi.

KİMLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

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Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cansız bedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yetkililer ise binada Cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu bildirdi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİ

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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in 120 kilometre kuzeyinde bulunan Gudauri, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliği ile ülkenin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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