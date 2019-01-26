Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.

Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu açmak için çalışma yaptı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman araçların yolları açmakta zorlandığı görüldü.

KAYAK MERKEZİNDE MAHSUR KALAN 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sabah saatlerinden itibaren kurtarma işlemine başlayan ekipler önce kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin zaman zaman zor anlar yaşadığı kurtarma operasyonunda kara yoludaki kar güçlükle temizlenerek kayak merkezine ulaşıldı. Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.

Ekipler kayak merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişinin tahliyesini, yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından üç aşamada gerçekleştirdi.,