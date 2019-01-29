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Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişinin tahliyesinin ardından

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:14 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kayak pistinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin 16 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından kurtarıldıklarını kaydederek, “Vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde buradan gönderdik” dedi.Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bozdağ Kayak Merkezi’ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kayak pistinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin 16 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından kurtarıldıklarını kaydederek, “Vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde buradan gönderdik” dedi.
Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bozdağ Kayak Merkezi’ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı. Vatandaşların 16 saatlik zorluk bir mücadelenin ardından tahliye edildiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, “Dün gece saat 20.00 itibari ile Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştılar ve çalışmalar bugün sabah 09.00 civarı sonuç verdi. Tesislerimize ulaştık ve vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde buradan gönderdik. Hiçbirinin burnunun kanamaması en büyük sevincimiz. Mahsur Kalan yaklaşık 200 kişi vardı. Ekiplerimizi hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler gece saat 03.00’da ekiplerimiz tekrar çalışmalarına başladı ama sonucu sabah saatlerinde aldık. Tüm vatandaşlarımızı buradan sağ salim bir şekilde uğurladık. Yoğun miktarda fırtına ve tipinin olması 3 senedir ilk defa başımıza gelen bir olaydı ama ona karşıda tedbirlerimiz hazırdı. Vatandaşlarımız burada hiçbir şekilde mağdur edilmedi. Vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçları karşılandı hatta yanlarında bir de 112 Acil servis ekibimiz vardı” diye konuştu.

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