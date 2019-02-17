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KAYAK MERKEZİNDEN DÖNEN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta içinde kayak merkezinden denen kişilerin minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

SİVAS'ta içinde kayak merkezinden denen kişilerin minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, 16.30 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Kayak ve gezi amacıyla gittikleri Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinden dönen üç aile bireylerinin bulunduğu, Gökhan Özkaya idaresindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen minibüsün görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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