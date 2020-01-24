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Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi’ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi’ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı
Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

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