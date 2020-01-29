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Kayak merkezine gidemeyen köylü çocuklar dağ yamacını piste çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kayak merkezine gidemeyen köylü çocuklar dağ yamacını piste çevirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kayak merkezine gidemeyen köylü çocukların, kendi imkanlarıyla dağ yamacında oluşturdukları pistte yaptıkları kayakla atlama ve slalom yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Alisofu köyünden kayak tutkunu bir grup çocuk, yarıyıl tatilini dağ yamacında oluşturdukları kayak pistinde geçiriyor.

Her gün zorlu yolları aşarak dağ yamacına ulaşan çocuklar, kayak takımlarını ayaklarına geçirip yine kendilerinin kurduğu kar rampalarından atlıyor, slalom yarışları yapıyor.

Çocuklardan Mustafa Örnek, yarıyıl tatilini keyifli hale getirmek için köyün yakınındaki elverişli dağ yamacını kayak pistine dönüştürdüklerini söyledi.

Örnek, "Bütün çocuklar gelip kayak yapabilir, kayak merkezine gidemiyoruz, çünkü paramız yok. Burası ücretsiz, kayak takımı olan herkes gelip kayabiliyor. Kayakla atlama, slalom yarışları düzenliyoruz. Kendi aramızda çok güzel eğleniyoruz." dedi.

Bilal Örnek ise, kendisinin hakemlik yaptığı kayakla atlama yarışında en uzağa atlayanı belirlediğini, karın tadını, keyfini böyle çıkardıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kayak köy çocukları Sarıkamış

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