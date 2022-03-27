Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 207, Hakkari'de 200, Palandöken'de 190, Davraz'da 182, Uludağ'da 170, Ergan'da 151, Ovacık'ta 150, Yıldız Dağı ve Sarıkamış'ta 145, Çambaşı'nda 143, Erciyes'te 140, Denizli'de 135, Hesarek'te 132, Ilgaz'da 120, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop Dağı'nda 89, Konaklı'da 85, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 75, Akdağ'da 74, Yalnızçam'da 54, Elmadağ'da 40, Salda'da 37, Saklıkent'te 33, Kandilli'de 21 ve Gevaş Abalı'da 14 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez27.03.2022En düşükEn yüksekKartalkayaAB16KartepeAB-46HakkariKY-8-5PalandökenÇB-14-5DavrazAB-74UludağAB-55ÇambaşıÇB-91ErciyesPB-8-1OvacıkÇB-23DenizliAB-74ErganÇB-11-1SarıkamışÇB-14-2IlgazPB-111KonaklıÇB-14-3(AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
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