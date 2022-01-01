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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

01.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Palandöken'de 85, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Hakkari'de 57, Uludağ'da 46, Nemrut'ta 42, Erciyes ve Ovacık'da 35, Sarıkamış ve Ergan'da 31, Konaklı'da 30, Davraz'da 23, Yıldıztepe'de 21 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez2.1.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-3-2PalandökenKY-7-5KartepeKY34HesarekKY-6-5HakkariKY-15-6UludağHKY11NemrutKY-8-3ErciyesS-70OvacıkKY28SarıkamışKY-10-2ErganKY-7-3KonaklıKY-8-4DavrazÇB-33YaldıztepeKY-2-1(KY: Kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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