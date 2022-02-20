Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 170, Davraz'da 157, Denizli'de 153, Hakkari'de 148, Palandöken'de 1387, Uludağ'da 131, Yıldız Dağı'nda 130, Kartepe'de 129, Yedikuyular'da 117, Hesarek'te 106, Yıldıztepe'de 94, Erciyes'te 92, Ergan'da 90, Sarıkamış'ta 87, Murat Dağı'nda 85, Ilgaz'da 82, Hazarbaba'da 70, Gevaş Abalı'da 68, Keltepe'de 60, Zigana'da 55, Mersivan'da 54, Çambaşı'nda 48, Elmadağ'da 38, Konaklı'da 36, Saklıkent'te 35, Salda'da 32, Kop Dağı'nda 31 ve Yalnızçam'da 30 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.2.2022En düşükEn yüksekKartalkayaP-83PalandökenPB-70OvacıkP-67DavrazPB-610KartepePB010UludağP-39ErciyesS-94SarıkamışP-103IlgazP-65NemrutPB-7-3YıldıztepeP-65Gevaş AbalıPB-53KandilliAB-121YedikuyularAB-56(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli,)

