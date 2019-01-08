Kayak merkezlerinde son durum

Ölçümlere göre ülkede en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 183 santimetreyle Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 183, Uludağ'da 121, Ilgaz'da 120, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 110, Davraz'da 100, Palandöken'de 95, Nemrut'ta 85, Konaklı'da 56, Denizli'de 51, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 44, Saklıkent'te 35, Yalnızçam'da 30 ve Kop'ta 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 08.01.2019En düşükEn yüksekDavrazKY-11-8ElmadağKY-12-6ErciyesKY-15-8IlgazKY-14-9KartalkayaKY-15-10KartepeKY-9-7LadikKY-7-4Nemrut DağıKY-10-6PalandökenKY-10-5SarıkamışKY-10-4UludağKY-12-10YıldızdağıKY-10-4YıldıztepeKY-15-7(KY: Kar yağışlı)

