Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 173, Davraz'da 167, Nemrut'ta 159, Ilgaz'da 149, Kartalkaya'da 117, Erciyes'te 116, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe'de 102, Denizli'de 98, Palandöken'de 94, Konaklı'da 83, Sarıkamış'ta 78, Saklıkent'te 76, Yıldıztepe'de 51, Ladik'te 30, Yalnızçam'da 22 ve Kop'ta 16 santimetre olarak ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
01.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
PB
-5
4
Elmadağ
HKY
-2
1
Erciyes
HKY
-8
-4
Ilgaz
KY
-4
-1
Kartalkaya
HKY
-5
-3
Kartepe
HKY
0
2
Ladik
KKY
1
3
Nemrut Dağı
KY
-9
-3
Palandöken
HKY
-9
-2
Sarıkamış
KY
-7
0
Uludağ
KY
-4
0
Yıldızdağı
HKY
-2
-2
Yıldıztepe
KY
-2
0
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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