HABER

Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 172 santimetreyle Uludağ'da, en az 16 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

08.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KY

-3

1

Elmadağ

KY

0

1

Erciyes

KY

-6

1

Ilgaz

KY

-3

0

Kartalkaya

HKY

-4

-2

Kartepe

KY

-2

-1

Ladik

KKY

1

5

Nemrut Dağı

KY

-7

-3

Palandöken

KY

-5

1

Sarıkamış

HKY

-4

3

Uludağ

HKY

-5

-2

Yıldızdağı

ÇB

-3

0

Yıldıztepe

KY

-3

2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

"="">

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
'Ekspertiz performans testi binlerce liralık masrafa sebep olabilir''Ekspertiz performans testi binlerce liralık masrafa sebep olabilir'
Yalçın Menteş'in doktorundan açıklamaYalçın Menteş'in doktorundan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı kar yağışı Kayak merkezleri

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.