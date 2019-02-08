Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
08.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
KY
-3
1
Elmadağ
KY
0
1
Erciyes
KY
-6
1
Ilgaz
KY
-3
0
Kartalkaya
HKY
-4
-2
Kartepe
KY
-2
-1
Ladik
KKY
1
5
Nemrut Dağı
KY
-7
-3
Palandöken
KY
-5
1
Sarıkamış
HKY
-4
3
Uludağ
HKY
-5
-2
Yıldızdağı
ÇB
-3
0
Yıldıztepe
KY
-3
2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)
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