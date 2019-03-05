Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 196, Ergan'da 195, Uludağ'da 166, Kartepe'de 155, Ilgaz'da 148, Kartalkaya'da 144, Erciyes'te 133, Palandöken'de 107, Yıldızdağı'nda 95, Sarıkamış'ta 92, Denizli'de 77, Saklıkent'te 69, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 30, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

06.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-5

7

Elmadağ

KKY

-1

7

Erciyes

HKY

-6

1

Ilgaz

HKY

-3

3

Kartalkaya

KY

-2

3

Kartepe

Y

0

7

Ladik

KKY

1

7

Nemrut Dağı

PB

-6

-1

Palandöken

AB

-6

-2

Sarıkamış

ÇB

-9

-1

Uludağ

Y

-1

6

Yıldızdağı

ÇB

-3

3

Yıldıztepe

HKY

-2

5

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

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