Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 184, Uludağ'da 164, Ilgaz'da 158, Kartalkaya'da 143, Kartepe'de 142, Erciyes'te 140, Palandöken'de 125, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 93, Sarıkamış'ta 91, Denizli'de 68, Kop ve Saklıkent'te 60, Yıldıztepe'de 48, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
08.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
P
-2
9
Elmadağ
AB
-2
6
Erciyes
S
-12
-1
Ilgaz
S
-6
4
Kartalkaya
S
-6
4
Kartepe
AB
1
12
Ladik
S
-6
6
Nemrut Dağı
ÇB
-8
-1
Palandöken
ÇB
-10
0
Sarıkamış
ÇB
-6
3
Uludağ
AB
-1
9
Yıldızdağı
S
-9
2
Yıldıztepe
S
-5
6
(AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, S: Sisli,)
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