Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 55, Ilgaz'da 145, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Kartepe'de 125, Palandöken'de 121, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 86, Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 60, Kop'ta 56, Saklıkent'te 45, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 30, Ladik'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
11.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
PB
0
9
Elmadağ
PB
2
11
Erciyes
ÇB
-6
3
Ilgaz
P
-1
8
Kartalkaya
P
2
6
Kartepe
P
5
14
Ladik
P
3
12
Nemrut Dağı
P
-7
1
Palandöken
PB
-6
3
Sarıkamış
PB
-7
3
Uludağ
PB
1
9
Yıldızdağı
ÇB
-1
6
Yıldıztepe
P
-1
11
(ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)
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