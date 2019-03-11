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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 3 santimetreyle Ladik'te ölçüldü

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 55, Ilgaz'da 145, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Kartepe'de 125, Palandöken'de 121, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 86, Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 60, Kop'ta 56, Saklıkent'te 45, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 30, Ladik'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

11.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

0

9

Elmadağ

PB

2

11

Erciyes

ÇB

-6

3

Ilgaz

P

-1

8

Kartalkaya

P

2

6

Kartepe

P

5

14

Ladik

P

3

12

Nemrut Dağı

P

-7

1

Palandöken

PB

-6

3

Sarıkamış

PB

-7

3

Uludağ

PB

1

9

Yıldızdağı

ÇB

-1

6

Yıldıztepe

P

-1

11

(ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı kar yağışı KASTAMONU Kayak merkezleri

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