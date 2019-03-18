Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 164, Ilgaz'da 154, Uludağ'da 153, Kartalkaya'da 147, Erciyes'te 133, Palandöken'de 121, Kartepe'de 111, Erciyes'te 105, Konaklı'da 95, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli'de 58, Kop'ta 43, Yıldıztepe'de 40, Saklıkent'te 34 ve Yalnızçam'da 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
19.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
PB
0
10
Elmadağ
AB
3
10
Erciyes
PB
-3
3
Ilgaz
PB
-2
7
Kartalkaya
P
-2
5
Kartepe
PB
6
12
Ladik
S
1
10
Nemrut Dağı
ÇB
-9
-2
Palandöken
PB
-14
-2
Sarıkamış
PB
-12
-1
Uludağ
AB
4
9
Yıldızdağı
PB
-3
5
Yıldıztepe
PB
-2
10
(AB: Az bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)
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