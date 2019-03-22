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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 7 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

23.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

-4

7

Elmadağ

ÇB

-2

5

Erciyes

ÇB

-7

1

Ilgaz

KY

-8

0

Kartalkaya

KY

-6

0

Kartepe

ÇB

-4

4

Ladik

KY

-4

3

Nemrut Dağı

KY

-7

1

Palandöken

HKY

-9

0

Sarıkamış

PB

-8

2

Uludağ

PB

-4

2

Yıldızdağı

KY

-6

4

Yıldıztepe

KY

-7

2

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı kar yağışı KASTAMONU Kayak merkezleri

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