Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 143 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 128, Davraz'da 112, Ilgaz'da 110, Uludağ'da 105, Konaklı'da 100, Sarıkamış'ta 80, Yıldızdağı'nda 52, Erciyes'te 40 ve Saklıkent'te 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
12.04.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
KKY
-1
9
Elmadağ
ÇB
0
9
Erciyes
PB
-3
6
Ilgaz
ÇB
0
8
Kartalkaya
KKY
0
4
Kartepe
SY
3
9
Ladik
ÇB
4
13
Nemrut Dağı
ÇB
-3
3
Palandöken
ÇB
-2
4
Sarıkamış
ÇB
-3
6
Uludağ
KKY
-2
3
Yıldızdağı
ÇB
2
12
Yıldıztepe
ÇB
0
8
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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