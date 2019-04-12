Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 143 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 128, Davraz'da 112, Ilgaz'da 110, Uludağ'da 105, Konaklı'da 100, Sarıkamış'ta 80, Yıldızdağı'nda 52, Erciyes'te 40 ve Saklıkent'te 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

12.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KKY

-1

9

Elmadağ

ÇB

0

9

Erciyes

PB

-3

6

Ilgaz

ÇB

0

8

Kartalkaya

KKY

0

4

Kartepe

SY

3

9

Ladik

ÇB

4

13

Nemrut Dağı

ÇB

-3

3

Palandöken

ÇB

-2

4

Sarıkamış

ÇB

-3

6

Uludağ

KKY

-2

3

Yıldızdağı

ÇB

2

12

Yıldıztepe

ÇB

0

8

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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