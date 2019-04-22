Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 145, Kartalkaya'da 112, Davraz'da 98, Konaklı'da 94, Ilgaz'da 90, Sarıkamış'ta 65, Uludağ'da 38, Ladik'te 34, Erciyes'te 26, Kartepe'de 21, Yıldızdağı'nda 15 ve Saklıkent'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

22.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

AB

-4

4

Elmadağ

PB

-7

4

Erciyes

HKY

-9

-6

Ilgaz

PB

-7

1

Kartalkaya

PB

-8

-3

Kartepe

ÇB

-4

3

Ladik

KY

-2

4

Nemrut Dağı

HKY

-5

-1

Palandöken

KY

-5

1

Sarıkamış

HKY

-4

2

Uludağ

PB

-7

2

Yıldızdağı

HKY

-4

-2

Yıldıztepe

PB

-4

2

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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