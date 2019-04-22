Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 145, Kartalkaya'da 112, Davraz'da 98, Konaklı'da 94, Ilgaz'da 90, Sarıkamış'ta 65, Uludağ'da 38, Ladik'te 34, Erciyes'te 26, Kartepe'de 21, Yıldızdağı'nda 15 ve Saklıkent'te 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
22.04.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
AB
-4
4
Elmadağ
PB
-7
4
Erciyes
HKY
-9
-6
Ilgaz
PB
-7
1
Kartalkaya
PB
-8
-3
Kartepe
ÇB
-4
3
Ladik
KY
-2
4
Nemrut Dağı
HKY
-5
-1
Palandöken
KY
-5
1
Sarıkamış
HKY
-4
2
Uludağ
PB
-7
2
Yıldızdağı
HKY
-4
-2
Yıldıztepe
PB
-4
2
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
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