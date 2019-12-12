Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, Nemrut'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksekErciyes

KKY-2 2Ilgaz

HKY-2-1Kartalkaya HKY 0 1Kartepe

KKY 0 7Nemrut Dağı KY-4-2PalandökenKY-4-2SarıkamışKY-6 0 UludağKKY 0 5YıldıztepeKKY-1 1(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

