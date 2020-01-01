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  4. Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 106 santimetre ile Kartalkaya'da, en az 5 santimetre ile Konaklı'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 63, Yıldız Dağı'nda 60, Kartalkaya'da 59, Ilgaz'da 57, Denizli'de 56, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 38, Uludağ'da 36, Palandöken'de 30, Ergan'da 29, Ladik'te 27, Konaklı'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes
ÇB-7-3Ilgaz
ÇB-8-3Kartalkaya ÇB-9-6Kartepe
KY-4-2Nemrut Dağı ÇB-8-2PalandökenPB-9-5SarıkamışPB-11-2UludağÇB-7-6YıldıztepeÇB-5-2(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
ılgaz kar kalınlığı KASTAMONU kayak merkezi

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