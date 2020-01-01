Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 106 santimetre ile Kartalkaya oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 63, Yıldız Dağı'nda 60, Kartalkaya'da 59, Ilgaz'da 57, Denizli'de 56, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 38, Uludağ'da 36, Palandöken'de 30, Ergan'da 29, Ladik'te 27, Konaklı'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes

ÇB-7-3Ilgaz

ÇB-8-3Kartalkaya ÇB-9-6Kartepe

KY-4-2Nemrut Dağı ÇB-8-2PalandökenPB-9-5SarıkamışPB-11-2UludağÇB-7-6YıldıztepeÇB-5-2(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

