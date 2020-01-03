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  4. Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 106 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 4 santimetreyle Konaklı'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 106 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Uludağ ve Nemrut'ta 77, Kartepe'de 75, Denizli ve Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 57, Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 36, Ladik'te 34, Palandöken'de 32, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 12, Konaklı'da ise 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes
KY-5-3Ilgaz
ÇB-11-4Kartalkaya PB-12-4Kartepe
AB-5-1Nemrut Dağı KY-9-5PalandökenKY-7-4SarıkamışKY-7-3UludağPB-12-4YıldıztepeÇB-10-2(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı kar yağışı Kayak merkezleri

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