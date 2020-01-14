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  4. Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 142 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 7 santimetreyle Yalnızçam'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, Kartepe'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes
S-8 2Ilgaz
P-10 1Kartalkaya P-8 0Kartepe
P-6 3Nemrut Dağı AB-12-5PalandökenPB-16-3SarıkamışPB-20-3UludağPB-3-0YıldıztepeP-8-2(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

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kar kalınlığı KASTAMONU Kayak merkezleri

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