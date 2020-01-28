Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Kartepe'de 137, Uludağ ve Erciyes'te 115, Yıldızdağı'nda 96, Nemrut'ta 82, Ilgaz'da 81, Denizli'de 75, Palandöken'de 69, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 43, Ladik'te 42, Elmadağ'da 30, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 23, Ergan'da 21, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes

HKY-5-3Ilgaz

ÇB-5-1Kartalkaya ÇB-3-1Kartepe

YY 0 7Nemrut Dağı ÇB-4-2PalandökenKY-7-3SarıkamışPB-8-1UludağKY 0 3YıldıztepeÇB-4 1(HKY: Hafif kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

