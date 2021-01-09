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Kayak merkezlerinde son durum

09.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Kar kalınlığı en fazla 39 santimetreyle Palandöken'de, en az 4 santimetreyle Denizli Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 39, Konaklı'da 30, Sarıkamış'ta 25, Hazarbaba'da 25, Kartalkaya'da 20, Zigana'da 18, Erciyes'te 14, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Davraz'da 8, Çambaşı'nda 8, Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2021 En düşükEn yüksekErciyesPB-3 6IlgazKY 0 3Kartalkaya KKY 1 4KartepeSY 5 7Nemrut Dağı AB-1 5PalandökenÇB-4 1SarıkamışÇB-7 2UludağSY 3 5YıldıztepeKKY 1 5(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )

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