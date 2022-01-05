Dağların karla kaplanmasıyla neredeyse her yıl kış tatili yapmayı arzularız. Fakat iş, olmayan kayak malzemelerine gelince eksiklere nereden başlamamız gerektiğine bir türlü karar veremeyip tatili bir sonraki seneye erteleriz. Gelecek yıl nerede ve nasıl olacağımız bilinmez fakat bu yılki tatil planlarınızı ertelemenize gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle kayak yapmak için tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak eksiksiz bir liste hazırladık. Kayak sporunun olmazsa olmazı sayılan ürünlere linklerinden kolayca erişebilir, tüm eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. İşte, kayak tatiline çıkmayı planlayanların alması gereken tüm ürünler:

1. Belinizden kaymayan bir kayak pantolonu için Maier Sports

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Kayak yaparken pantolonun kayması, pek çok kişinin hareketini zorlaştıran bir durum. Tam da bu ihtiyacınıza yönelik olarak üretilen Maier Sport markasının bu modelini çok beğeneceksiniz. Askılar ile bel arasında bulunan fermuarı sayesinde hızınız ne olursa olsun, rahatça hareket edebilirsiniz. Bu ürün, sıcak yapısıyla hiçbir hava koşulunda sizi yarı yolda bırakmaz. Bacaklarınızın nefes almasına izin veren kumaşının yanı sıra su geçirmez yapısıyla da pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Hareketlerinize kısıtlama gelmeden özgürce kayabilmenize fırsat verecek Maier Sports Kayak Pantolonu için burayı inceleyebilirsiniz.

2. Terletmeyen bir kayak montu için Roxy

Bir kayak tatilinde ne buram buram terlemek ne üşümek isteyenlerdenseniz Roxy markasının Galaxy Jk J Snjt Kayak Montu modeli tam size göre olabilir. Soğuk geçirmeyen bu model, koltuk altında bulunan havalandırma pencereleri sayesinde hareket halindeyken bile sizi terletmez ve vücut sıcaklığınızı en ideal şekilde korur. Su geçirmeyen Roxy Kayak Montu, teninizin nefes almasına izin veren hafif yapısıyla saatlerce üzerinizde kalsa bile size yük olmaz. Ayrıca ellerinizi sıcacık yapacak ısıtıcılı yan cepleriyle en kıymetli montunuz olmaya aday.

Daha ne olsun? Haydi, buyurun!

3. Kontrollü basınç sistemi sağlayan bir kayak çorabı için Hightex

Kayak yaparken ayaklarınızın rahat ve esnek bir şekilde hareket etmesi de çok önemli. Bunun için size ayaklarınızda kontrollü basınç sistemi sağlayacak Hightex Kayak Çorabı'nı önerebiliriz. Yastıklama örgü tekniği ile üretilen bu çorapları kullanarak ayaklarınızı ve bacaklarınızı dış darbelere karşı koruyabilirsiniz. Her bacak yapısına kendiliğinden uyum sağlayabilen konç sistemi sayesinde bacaklarınızdan düşmeden ve baldırlarınızı sıkmadan kavrayan hafif yapısıyla sizi fazlasıyla memnun edebilir. Üstelik terletmeyen Hightex çoraplar, ayaklarınızın gün boyu sıcak ve kuru kalmasını da sağlar.

Minimum ağırlık ve maksimum ısı yalıtımı sağlayan bu ürün için buraya tıklamanız yeterli.

4. Yüksek performanslı bir kayak ayakkabısı için Rossignol

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Kayak yapmanızı daha keyifli ve verimli hale dönüştürecek bir diğer etken ise sürüş performansınıza uyum sağlayacak özellikte bir kayak ayakkabınızın olması. Bunun için ayakkabınızın hem ayaklarınıza hem kayağınıza uyum sağlaması gerekir. Rossignol markasının üstün kalite sunan bu modeli, tam ihtiyacınıza yönelik olabilir. Sensörlü gövde tasarımı sayesinde Matrix kabuk, botun ağırlığını azaltırken kayak üzerine de doğrudan güç aktarımı uygular. Ayak parmakları ve ayak bileği bölümlerinde genişleyen 104 milimetre çıtası, size gün boyu konfor sunar.

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5. UV ışınlarına ve rüzgara karşı dayanıklı bir kayak gözlüğü için Wolfbike

Dağın zirveleri arasında kayarken UV ışınlarına maruz kalabilirsiniz. Bu ışınlardan korunmak için bir kayak gözlüğüne sahip olmanız, cildinizin hassasiyeti ve göz sağlığınız açısından çok önemli. Wolfbike markasının UV ışınlarına karşı etkili koruma sağlayan kayak gözlüğü, alt ve üst kısmında bulunan hava delikleri sayesinde buğulanmayı önler. PC lensleri çizilmeye, darbeye, rüzgâra ve sise karşı dayanıklı üretilen kayak gözlüğünün kullanım alanı da oldukça geniş. Motosiklet ve bisiklet sürerken kullanabileceğiniz bu gözlüğü, buz pateni ya da yürüyüş yaparken bile takabilirsiniz.

Konforlu bir kullanım vadeden Wolfbike Kayak Gözlüğü'ne buradan ulaşmaya ne dersiniz?

6. Güneş yanıkları için etkili bir koruma kalkanı olan Shiseido

Hassas bir teniniz varsa kayak tatillerinin olumsuz etkisi güneş yanıklarından korunmak için yanınızda mutlaka koruyucu bir güneş kremi taşımalısınız. Kayak mevsimi için en iddialı bakımı sağlayan Shiseido sayesinde cildiniz, UVA ve UVB ışınları ile güneşin yaşlandırma etkisinden korunur. Suya ve tere dayanıklı olan bu güneş kremi, WetForce teknolojisi ile formüle edildiğinden cildi nemlendirir. Kaliteli yapısıyla beğeni kazanan ürün, uygulama sonrasında tende beyaz lekeler bırakmaz.

Ter ve suyla temas ettiğinde ekstra koruma sağlayan Shiseido Güneş Kremi için buraya davetlisiniz.

7. Her ihtiyacınıza yanıt verecek bir kayak çantası: Brubaker

Uzun süre kaymayı seviyorsanız mola verdiğinizde botlarınızı ya da diğer kayak aksesuarlarınızı koyabileceğiniz iki adet çantaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için harika bir önerimiz var: BRUBAKER markası sayesinde hem kayak çantasına hem kayak botu çantasına aynı anda sahip olabilirsiniz. Orta kısmı cam elyaf kumaşla güçlendirilen kayak çantası; su geçirmez bir yapıya sahip olduğundan bot, kask ve eldivenlerinizi kuru tutar. Ayrıca çantaya ufak atıştırmalıklar ekleyip acıkma kaygısı olmadan sporun keyfini çıkarabilirsiniz.

Siz de "Tam aradığım konfor bu!" diyorsanız Brubaker markalı seti buradan inceleyebilirsiniz.

8. Parmak okuyucu özelliğine sahip bir kayak eldiveni için Schulzz

Kar tatilinin en eğlenceli yanlarından biri de sürekli karla haşır neşir olmak! Bu güzel zamanın tadını doyasıya çıkarmak için koruyucu bir eldiveniniz yoksa üşüyüp hasta olabilirsiniz. Etkili bir koruma sağlayan Schulzz marka eldiven, kaliteli ve konforlu yapısıyla tam size göre olabilir. Bu modelin bir de tam beş parmağınız için geçerli olan parmak okuyucu özelliği var. Böylece eldiveninizi çıkarmaya gerek duymadan her an telefonunuzu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca ani bir hareket durumunda elinizden fırlamasına engel olacak bilek tutucu özelliğine bayılacaksınız.

Kayarken telefonundan uzak kalamayanları buraya alabilir miyiz?

9. Darbelere karşı dayanıklı bir yapıya sahip kask modeli için Yongke

Kayak yapmaya yeni başladıysanız düşme riskine karşı almanız gereken ilk önlem, baş bölgenizi koruyacak özellikte bir kaska sahip olmak. Darbelere karşı etkili bir yapıya sahip olan Yongke Kayak Kaskı, ani düşmelere karşı tampon görevini üstlenip sizi koruyarak en büyük kurtarıcınız olabilir. Sunduğu güvenliğin yanı sıra gözleri koruma, baş bölgesini sıcak tutma ve her baş tipine uyum sağlayabilen ayarlama özelliği sayesinde unutulmaz bir kayma konforu sağlar.

Ani çarpma veya düşmelere karşı sizi asla yarı yolda bırakmayacak Yongke Kayak Kaskı'na buradan ulaşabilirsiniz.

10. Kayarken titreşimi en aza indirgeyen bir kayak için Völkl Racetiger

Eğer profesyonel bir kayakçıysanız dik yamaçlardan inerken kayağın kaçınılmaz şekilde titrediğini ve uzun süren bir kullanımda bu titremenin kayağın pürüzsüz yapısına gölge düşüreceğini bilirsiniz. UVO teknolojisiyle üretilen Völkl Racetiger Kayak Takımı ise kayarken titreşimin en az hissedildiği yenilikçi tasarımıyla tam bir tasarım harikası! Kayakta devrim yaratan UVO, titreşimi minimum seviyeye indirerek serbestçe 360 derece dönebilen bir sisteme sahip. İnişi daha rahat ve sessiz hale getiren bu tasarım, kayak tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında.

Völkl Racetiger Kayak Takımı için burayı inceleyebilirsiniz.

