Kayak yaparken sizi soğuktan koruyup çepeçevre saracak en iyi kayak montu markaları

Kayak yaparak soğuk kış günlerini eğlenceli hâle dönüştürebilirsiniz ancak doğru mont tercih etmezseniz soğuk havalarda üşüyebilir ve kayak keyfinizi yarıda bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için montunuzu hem kayak sporuna hem bedeninize uygun seçmelisiniz. "Kayak montu markalarını bilmiyorum." diye üzülmeyin. En iyi kayak montu markalarını sizler için inceledik. Hazırsanız başlayalım!

1. Dayanıklı tasarımıyla Wantdo

En iyi kayak montu markaları araştırmamızda ilk sırada Wantdo yer alıyor. Su ve rüzgâr geçirmez özel tasarıma sahip ürün, yağmurlu havalarda kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Snowboard ve kayak yaparken rahatlıkla tercih edebileceğiniz mont, sizi sıcak tutuyor. Lastikli kol manşeti, soğuk havanın içeriye girmesini engelliyor. Kapüşon ise başınızı soğuktan koruyor. İç cep, kayak yaparken telefon ya da cüzdanınızı güvende tutuyor. Mont, fermuarı sayesinde kolayca giyip çıkarılabiliyor. Şık duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Wantdo kayak montu erkekler için özel olarak üretiliyor. İster günlük ister spor aktivitelerinde tercih edebileceğiniz montu sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca giyebilirsiniz.

2. Kaz tüyünden üretilen Columbia Wild Card

En iyi kayak montu markaları arasında bulunan Columbia'nın Wild Card modeli, şık görünümüyle üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. "Kayak montu sıcak tutar mı?" diye merak ediyorsanız kaz tüyünden elde edilen ürün, dondurucu havalarda bile sıcak kalmanızı sağlıyor. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Kol manşetlerinde bulunan cırt cırt sayesinde montun kolunu bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Yüksek boyun kısmı, boğazınızı soğuktan korumanıza yardımcı oluyor. Montu, kayak veya trekking yapmak için tercih edebilirsiniz. Montun cepleri, cüzdanınızı ve telefonunuzu yanınızda taşımanız için gereken alanı sağlıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

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3. Aşınmaya karşı dirençli GEMYSE

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En iyi kar montu markaları arasında kendine yer bulan GEMYSE, su geçirmez tasarımıyla yağmurlu ve karlı havalarda kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Yumuşak polar malzemeden elde edilen iç astarı, soğuk kış aylarında sıcak kalmanızı sağlıyor. Cırt cırtlı kol manşeti sayesinde montun kolunu bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede dışardaki soğuk havanın içeriye girmesini engelleyebilirsiniz. Su geçirmeyen cepleriyle ürün, telefonunuzu ve cüzdanınızı güvende tutuyor. Nefes alan yapısıyla kuru kalmanızı sağlıyor. Dayanıklı dış malzeme, aşınmaya ve yırtılmaya karşı direnç gösteriyor. Montu; kampta, kayakta ve trekking yaparken tercih edebilirsiniz.

4. Soğuktan koruyan ROXY GALAXY

ROXY GALAXY kayak montu kadınlar için özel olarak üretiliyor. 10K Roxy Dry Flight teknolojisiyle suya karşı direnç gösteren ürünü yağmurlu ve karlı havalarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ultra hafif tasarımı sayesinde gün boyu sizi yormuyor. Çevre dostu olan mont geri dönüşümlü pet şişelerden elde ediliyor. ROXY Warm Flight teknolojisi sayesinde dondurucu kış aylarında sıcacık kalmanıza yardımcı oluyor. Örgü astarlı koltuk altı havalandırma delikleriyle nefes alabilen ürün, kuru kalmanızı sağlıyor. Yüksek boyun kısmı boğazınızı soğuk havalardan koruyor. Montun cebi anahtarınız ve cüzdanınız için gereken alanı sunuyor.

5. Şık tasarımıyla göz dolduran Mitef

En iyi kayak montlarından biri olan Mitef, renkli görünümüyle üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. Özel pamuktan elde edilen ürün, soğuk havayı dışarda tutarak kış aylarında sıcak kalmanızı sağlıyor. Yazı detayları monta güzel bir hava katıyor. Ayrıca nefes alan yapısıyla sizi kuru ve serin tutuyor. Su geçirmeyen tasarımı sayesinde montu yağmurlu ve karlı havalarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kapüşonu istediğiniz zaman kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Ürünü kayakta, tırmanışta, avcılıkta ve seyahatte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Etek kısmında bulunan ip sayesinde bel kısmını sıkarak soğuk havanın içeriye girmesini engelleyebilirsiniz.

6. Rüzgâr geçirmeyen Salomon Damen Ski-Jacke

Kayak montu tavsiyesinde sırada Salomon Damen Ski-Jacke var. Kayak ve diğer dış mekân aktivelerinde tercih edebileceğiniz ürün, hafif yapısıyla gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. AdvancedSkin Dry malzeme ve dikişlere sahip ürün, su geçirmiyor. Bu sayede montu karlı ve yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz. StormLoft yalıtım teknolojisi, soğuk havalarda sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Hipoalerjenik olan montu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kürklü kapüşon başınızı dondurucu havalarda sıcak tutuyor. Ayrıca kapüşonu istediğiniz zaman çıkarıp takabilirsiniz. Baş parmak delikli kol manşeti bileğinize tam olarak oturuyor.

7. Günlük olarak tercih edebileceğiniz VAV WEAR

En ucuz kayak montu önerileri arasında yer alan VAV WEAR, polyamid (naylon 6.6) yüksek dayanımlı dış kumaştan elde ediliyor. Bu sayede su geçirmeyen ürünü yağmurlu ve karlı havalarda tercih edebilirsiniz. Micro gözenekli poliüretan sayesinde nefes alan mont, kuru kalmanızı sağlıyor ve teri dışarı atıyor. Kol ve bel kısmında bulunan lastikler, soğuk havanın içeriye girmesini önlüyor. Fermuarlı cepler, anahtarınız ve cüzdanınız için gereken alanı sunuyor. Kapüşon başınızı soğuktan korumanıza yardımcı oluyor. "Kayak montu günlük giyilir mi?" diye merak ediyorsanız şık görünüme sahip montu gündelik hayatta da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Zarif yapısıyla CAMEL CROWN

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En uygun kayak montu arasında gösterilen CAMEL CROWN, ithal teflon malzemeden elde edildiği için rüzgâr geçirmiyor. Bu sayede soğuk havalarda sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. İç polar ve monttan oluşan ürünü ister birlikte ister ayrı ayrı olarak tercih edebilirsiniz. Su geçirmeyen kumaştan üretilen mont, yağmurlu ve karlı havalarda ıslanmanızı önleyerek kuru kalmanızı sağlıyor. Fermuarlı dış cepler suyu dışarda tutarak cep içinde bulunan cüzdanın ya da telefonun zarar görmesini önlüyor. Kayak montu özelliklerinden biri olan çift taraflı fermuar sayesinde ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Montu, dağcılık ve kayak gibi spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz.

9. Su geçirmeyen Volcom Fawn Insulated

Volcom Fawn Insulated uzun kayak montu, merlot rengiyle üzerinizde güzel ve şık bir duruş sergiliyor. Dondurucu havalarda sıcak kalmanıza yardımcı olan ürün, yağmur ve rüzgâr geçirmiyor. Kol manşetlerinde bulunan cırt cırtlar sayesinde montun kol kısmını bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Kürklü kapüşonu başınızı soğuktan koruyor. Kapüşon üzerinde bulunan ip sayesinde başınıza oturacak şekilde sıkabilirsiniz. Montun cepleri anahtar ve cüzdan için gereken alanı sunuyor. Uzun etek boyu, alt kısımdan gelen soğuk havanın içeriye girmesini engelliyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

10. İster kayakta ister tırmanışta tercih edebileceğiniz Panthzer Colt Pro

En iyi kayak montu araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son öneri olan Panthzer Colt Pro, özel tasarımıyla soğuk kış aylarında sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Kol manşetinde bulunan cırt cırtlar sayesinde montun kolunu bileğinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Kapüşon, başınızı soğuktan koruyor. Ayrıca kapüşon üzerinde bulunan ipler sayesinde kapüşonu başınıza uygun şekilde daraltıp genişletebilirsiniz. Fermuarlı cepler, kayak ya da tırmanış sırasında cebinizde bulunan anahtarınızın ve telefonunuzun düşmesini engelliyor. "Kayak montu nasıl yıkanır?" diye soracak olursanız çamaşır makinesinde hassas programda 30 derecede yıkayabilirsiniz.