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Kayakçıların 'domino taşı' gösterisi ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

ERZURUM Kayak Kulübü'nün 'şampiyon' sporcularının, Palandöken Kayak Merkezi’nde domino taşı gibi peş peşe düşmeleri, görsel şova dönüştü.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kayak Kulübü'nün 'şampiyon' sporcularının, Palandöken Kayak Merkezi’nde domino taşı gibi peş peşe düşmeleri, görsel şova dönüştü. Kayakçıların gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirildiği Kayak Kulübü, geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazandı. Bu sezona da iddialı hazırlanan sporcular, verilen molalarda en çok sevdikleri domino taşı gösterisini sergiliyor. Yaklaşık 30 kayakcının bu zevkli gösterisi, tatil için Palandökene gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımdaki telesiyejlerin önünde toplanan kayakçılar, yan yana sıraya giriyor. İlk sırada bulunan kişinin yanındakini iterek başlayan düşüşler, dağda adeta şova dönüşüyor. Sporcular tarafından sosyal medyada paylaşın gösterinin görüntüleri, yoğun ilgi görüyor.
Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, "Kulüp olarak yarışçı, temel eğitim ve altyapı olarak çeşitli disiplinlerde sporcu yetiştiriyoruz. Her sene katıldığımız uluslararası ve ulusal şampiyonalarda kazandığımız madalya sayısını katlıyoruz. Şu an 160 sporcumuz bulunmakta. Bunların içerisinde 70'i aktif lisanlı, diğer geri kalanları ise temel eğitim ve altyapı düzeyindeki sporcular. Amacımız, ülkemize faydalı sporcular yetiştirmek. Sporcularımız verilen antrenman aralarında hocaları eşliğinde çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu domino taşı egzersizi de bunlardan birisi. Öğrencilerimiz bunu yaparken tatil için kayağa gelenlerde görsel bir şov izliyor" diye konuştu.

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