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  4. Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” nefes kesen yarışlarla başladı.Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” nefes kesen yarışlarla başladı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde başladı. İlk günde nefes kesen yarışlara 20 kulüpten toplamda 101 sporcu katıldı. Birinci gün zorlu klasik parkurda mücadele eden sporcular zaman zaman düşme tehlikesi geçirdi. Bazı sporcular ise kayak takımlarını ellerine alarak yürümeyi tercih etti. 8 kilometrelik parkurda ter döken sporcular en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

“Derece alan sporcular Rusya’da ülkemizi temsil edecekler”
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Morbel, “ 11-12 ocak tarihlerinde Ergan’da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. 20 kulüpten 101 sporcu katıldı. Birinci gün klasik mesafe ikinci gün orta mesafe şeklinde yarışlarımız gerçekleştirilecek. Birinci gün klasik mesafede 8 kilometreyi bulan parkur uzunluğumuz var. Baylar ve bayanlar olmak üzere sporcularımız mücadele ediyor. Burada elde ettikleri derecelerden sonra 8-15 Mart tarihlerinde Rusya’da gerçekleştirilecek olan Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonasında sporcular ülkemizi temsil edecekler" diye konuştu.
Yarışmadan dolayı heyecanlı olduklarını belirten sporcular ise, hedeflerinde Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonasına katılabilmek olduğunu söylediler.

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