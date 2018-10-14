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Kayaların arasına düşen oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Kayaların arasına düşen oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayaların arasına düşen oğlak, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bezendi Köyü Özpöküt Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın keçi yavrusu, dağlık alanda otlanırken kayalıkların arasına düştü.

Sahibi kendi çabalarıyla oğlağı kurtaramayınca Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca 3 metre derinlikteki oğlağı kurtarmak için kayada hilti yardımıyla kontrollü kırma işlemi yaptı.

Yeterli genişliğe ulaşılmasının ardından ekipler, oğlağı kement yardımıyla düştüğü yerden alarak sahibine teslim etti.

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AFAD gümüşhane Kelkit kurtarma Oğlak Özpöküt Yaylası

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