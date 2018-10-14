Kayaların arasına düşen oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayaların arasına düşen oğlak, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Bezendi Köyü Özpöküt Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın keçi yavrusu, dağlık alanda otlanırken kayalıkların arasına düştü.
Sahibi kendi çabalarıyla oğlağı kurtaramayınca Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca 3 metre derinlikteki oğlağı kurtarmak için kayada hilti yardımıyla kontrollü kırma işlemi yaptı.
Yeterli genişliğe ulaşılmasının ardından ekipler, oğlağı kement yardımıyla düştüğü yerden alarak sahibine teslim etti.
Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum