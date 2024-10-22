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  4. Kayaların arasından sarı ve yeşil renklere sahip ağaçların arasından uyumla akan bu şelale görenleri büyülüyor...

Kayaların arasından sarı ve yeşil renklere sahip ağaçların arasından uyumla akan bu şelale görenleri büyülüyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.10.2024 11:15
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Amanos dağları arasında bulunan Sarısu Şelalesi, görenleri büyülüyor. Doğal yapısı ve manzarasıyla dikkat çeken bu eşsiz güzellik, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kayaların arasından sarı ve yeşil renklere sahip ağaçların arasından uyumla akan bu şelale görenleri büyülüyor...

Osmaniye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Sarısu Şelalesi, yoğun ilgi görüyor. Vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla eşsiz güzellik sunan şelale, dronla görüntülendi.

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MANZARA BÜYÜLEYİCİ

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Sarı ve yeşil tonlarındaki ağaçlarla kaplı doğanın içinden akan suyun içindeki orta zorluktaki parkurda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından doğaseverler, parkur sonunda güzel bir manzara ile karşılaşıyor.

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DOĞA SEVERLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve son zamanlarda doğaseverlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerler arasındaki Sarısu, güneyinden gelen Karaçay ile birleştikten sonra Osmaniye merkezinden akarak Akdeniz’e dökülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye şelale akarsu
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