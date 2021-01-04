HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tokat’ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Zile- Alaca kara yolu Köylüürünü mevkiinde meydana geldi.

Tokat’ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zile- Alaca kara yolu Köylüürünü mevkiinde meydana geldi. Kenan Araç’ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı Renault marka otomobil, karşı yöne geçerek dağlık alandaki kayalıklara çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Havva Araç (33) hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayalığa çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalarKoronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin'in davası 15 Şubat'a ertelendi

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin'in davası 15 Şubat'a ertelendi

Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Samsun'da iğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

İğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Prof. Dr. Evren Yaşar: Artık koronavirüse bağlı inme vakalarımız var

Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.