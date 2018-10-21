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Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini sürüyor - Pavlovic: - "Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım"

BELA PALANKA (AA) - SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneydoğusundaki Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki bir kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Komşularının özenerek baktığı evi 40 yıl önce inşa eden 64 yaşındaki Pavlovic, ailesinden ayrılıp "kendi yuvasını" kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti.

Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Pavlovic, henüz 20'li yaşlardayken biriktirdiği para ile burada kendi evini inşa etmek istediğini kaydederek "Ailemden ayrılmanın vakti gelmişti. Bu kayalığa yaptığım evin bir odası, çocukluğumda izlediğim dağları görüyor." dedi.

Okuma yazma bilmeyen Pavlovic, evinin her odasını ışık alacak şekilde inşa ettiğini anlatarak "Burada bir ev yapmak benim çocukluk hayalimdi." diye konuştu.

Pavlovic, en zor kısmının gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık." diye konuştu.

- "Doğayla iç içe olmayı seviyorum"

Kayalığın tepesindeki evinde doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Pavlovic, uzun yıllar tek başına kaldığı bu eve şimdi kızı ve torunuyla geldiğini ve torunu ile burada vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Evi inşa ederken doğaya ayak uydurduğunu ifade eden Pavlovic, "Ben doğa insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca çatı, ağaç ev ve dağ evleri yapan Pavlovic, doğada çalışmayı çok sevdiğini ve başkalarının yapmayı kabul etmediği işleri yaptığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bela Palanka ev kaya Miroslav Pavlovic Nis sırbistan

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