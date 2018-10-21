Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe yaşıyor

BELA PALANKA (AA) - SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneydoğusundaki Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki bir kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Komşularının özenerek baktığı evi 40 yıl önce inşa eden 64 yaşındaki Pavlovic, ailesinden ayrılıp "kendi yuvasını" kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti.

Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Pavlovic, henüz 20'li yaşlardayken biriktirdiği para ile burada kendi evini inşa etmek istediğini kaydederek "Ailemden ayrılmanın vakti gelmişti. Bu kayalığa yaptığım evin bir odası, çocukluğumda izlediğim dağları görüyor." dedi.

Okuma yazma bilmeyen Pavlovic, evinin her odasını ışık alacak şekilde inşa ettiğini anlatarak "Burada bir ev yapmak benim çocukluk hayalimdi." diye konuştu.

Pavlovic, en zor kısmının gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık." diye konuştu.