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Kayalıklara düşen genç kız 12 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken kayalıklardan düşen genç kız 12 saatlik operasyonla kurtarıldı.Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken kayalıklardan düşen genç kız 12 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Kübra Batıhan ile arkadaşı karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi seyir tepesinden sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Patikadan yürüyüşe başlayan ikili, başka patika yola girince Batıhan dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, AFAD, Fethiye ve Marmaris AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Tatilcinin düştüğü yerin helikopter ve makara sistemi kurmaya uygun olmadığı için ekipler tarafından iple kurtarma istasyonu kurularak çıkartılan Batıhan, sedyeye alınarak yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından ambulansa getirildi. Buradan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Batıhan tedavi altına alındı.
Batıhan’ın belinde kırık olabileceği belirtilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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