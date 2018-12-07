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Kayalıklara düşen İranlı, yer tespiti için kıyafetini yakmış

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir hafta önce dağlık alanda toprak kayması sonucu kayalıklara düşerek ağır yaralanan ve 8 saat süren operasyonla kurtarılan İran vatandaşlarından birinin, yerlerinin tespit edilebilmesi için kıyafetlerini yaktığı ortaya çıktı.

Kayalıklara düşen İranlı, yer tespiti için kıyafetini yakmış

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir hafta önce dağlık alanda toprak kayması sonucu kayalıklara düşerek ağır yaralanan ve 8 saat süren operasyonla kurtarılan İran vatandaşlarından birinin, yerlerinin tespit edilebilmesi için kıyafetlerini yaktığı ortaya çıktı.
İran vatandaşı kaynak ustası Mohsen Jamali (27) ile arkadaşı Ramin Cemal (30), geçen 1 Aralık'ta yürüyüş yapmak amacıyla Pamukkale'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki dağlık alana çıktı. İki arkadaş dağlık alanda yürürken, toprak kayması sonucu yaklaşık 10 metreden kayıklara düşerek ağır yaralandı. Cep telefonuyla 112 Acil'i arayıp yardım isteyen Jamali ve Cemal'i kurtarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri bölgeye gitti. 8 saat süren operasyonla Mohsen Jamali ve Ramin Cemal kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Özel hastanede tedavi gören ve vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Jamali, hayati tehlikeyi atlattı, yaşadığı o anları anlattı. Mohsen Jamali, ekiplerin kendilerini kurtarmasıyla ölümden döndüklerini belirterek, "Yürüyüş yapmak için dağlık alana gittik. Toprak kayınca kayalıklara düştük. Başımdan kanlar akıyordu. Telefonla yardım istedik, ancak yerimizi bildiremedik. Arkadaşım, kıyafetlerini yakarak yerimizi arama kurtarma ekiplerine gösterdi. 8 saat sonra ekipler bizim hayatımızı kurtardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. İyileştikten sonra tekrar dağa çıkmayı düşünüyoruz ama daha güvenli yerlere gideceğiz" dedi.
Sağlık durumu iyi olan diğer yaralı Ramin Cemal'in ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Kayalıklara düşen İranlı, yer tespiti için kıyafetini yakmışKayalıklara düşen İranlı, yer tespiti için kıyafetini yakmışKayalıklara düşen İranlı, yer tespiti için kıyafetini yakmış

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