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Kayalıklara düşen kadın çobanı AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kayalıklara düşen kadın çobanı AFAD kurtardı

Kahramanmaraş'ta hayvan otlatırken kayalıklara düşen kadın çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Saygılı Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan Yasemin Dağ (32), Yolyanı mevkisinde, dengesini kaybederek uçuruma düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Dağ'ı bulunduğu yerden mahallelinin de yardımıyla 2 saatte çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde, belinde ve kafatasında kırıklar olduğu tespit edilen Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Kahramanmaraş kurtarma

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