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Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı.

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Kayalıklarda yavru köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yarım saat süre çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlığı yerinde olan köpek doğaya salındı.

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kayalıklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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