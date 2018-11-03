Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Keçilerden 2'sinin kurtarıldığı, 4'ünün de kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Seben ilçesi Yuva köyünde oturan Ömer Esmer, geçen hafta cumartesi günü 13 keçisini otlatmaya götürdü. Keçileri araziye bırakan Esmer, bir süre sonra döndüğünde hayvanları yerinde bulamadı. Çevrede arama yapan Ömer Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Keçilerden 7'si kayalıklardan indi, ancak 6'sı mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen keçilerini kurtaramayan Ömer Esmer'in haber vermesiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Önceki gün bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekibi de geldi.
Kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birini ayaklarından bağlayarak kurtardı. Bir keçi ise çalışma sırasında kayalıklardan düştü. Yaralanmadan kurtulan keçi aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı. Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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