HABER

Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

BOLU'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Keçilerden 2'sinin kurtarıldığı, 4'ünün de kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Seben ilçesi Yuva köyünde oturan Ömer Esmer, geçen hafta cumartesi günü 13 keçisini otlatmaya götürdü. Keçileri araziye bırakan Esmer, bir süre sonra döndüğünde hayvanları yerinde bulamadı. Çevrede arama yapan Ömer Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Keçilerden 7'si kayalıklardan indi, ancak 6'sı mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen keçilerini kurtaramayan Ömer Esmer'in haber vermesiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Önceki gün bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekibi de geldi.
Kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birini ayaklarından bağlayarak kurtardı. Bir keçi ise çalışma sırasında kayalıklardan düştü. Yaralanmadan kurtulan keçi aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı. Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonuKayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonuKayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtıTartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.