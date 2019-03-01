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Kayalıklarda 2 gündür kalan kuzu kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK--ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Ali LEYLAK--ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı. Yolbilen Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Yıldız'a ait kuzu, otladığı sırada yakından geçen Cırcıp Deresi'nin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı. Yıldız ve beraberindekiler, iki gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu bulunduğu yerden kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kayalıkta 2 gün boyunca mahsur kalan kuzuyu yanına botla giderek kurtarıp sahibine teslim etti. Sahibi ot vererek beslediği kuzusunu kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

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