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Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan dağlık alandaki kayalıklarda 6 gün aç ve susuz mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.Sason’a bağlı Dereköy köyünün üst bölgesinde bulunan 2 bin rakımlı Şahinli tepesinde otlamaya bırakılan keçilerden biri 6 gün önce kayboldu.

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan dağlık alandaki kayalıklarda 6 gün aç ve susuz mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sason’a bağlı Dereköy köyünün üst bölgesinde bulunan 2 bin rakımlı Şahinli tepesinde otlamaya bırakılan keçilerden biri 6 gün önce kayboldu. Keçinin dönmediğini fark eden sahibi Metin Aktaş’ın çocuklarından Sergen Aktaş, keçisini aramaya koyuldu. Aktaş, 6 gün sonra keçisinin kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Arazi şartları nedeniyle keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen sahipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Malzemelerini sırtında taşıyarak kayalık alana çıkartan ekipler, 5 saat süren çalışma sonunda sarkıttıkları iplerle keçiyi 6 gün mahsur kaldığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
Keçinin kayalıkta mahsur kaldığının kendilerine ihbar edilmesi üzerine kurtarma çalışmaları için Sason’a geldiklerini belirten Batman AFAD birim şefi Veysi Mehmetoğlu, 112 çağrı merkezi aracılığıyla bir keçinin kayalıkta mahsur kaldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Mehmetoğlu, "Dün akşam bizlere verilen çağrıya binaen bu sabah ekiplerimiz ile beraber bölgeye intikal ettik. Keçinin bulunduğu alan 2 bin rakımlı yükseklikte olduğunu öğrendik. Çalışmalar zorlu olacak. Çok dikkatli olmalıyız, sonuçta keçide bir can taşıyor. Hassas olmamız gerekiyor. Ülkemiz hayvan haklarına çok önem veriyor. Zorlu tırmanışın ardından kayalıklara geldik. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalığa indirdiğimiz arkadaşımız aşağıya inerek keçiyi kurtardı. Sahibinin söylediğine göre 6 gündür mahsur kalmıştı. Getirdiğimiz suyumuzu da keçiye verdik. Baya susuz kalmıştı. Keçiyi sağ salim sahibine teslim ettik" dedi.
Keçisini 6 gün boyunca aradığını belirten keçi sahibinin oğlu Sergen Aktaş da, "6 gündür kayıp olan keçimizi aradık Dereköy kayalıklarında olduğunu bulduk. Sabah AFAD ekiplerine haber verdik 80 kilometre yol katederek geldiler. Dağlık araziye çıkarak şu anda kurtarmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
Zorlu bir çalışmanın ardında keçiyi olduğu yerden kendine bağlayarak indiren AFAD personellerinden Yakup İlge ise "Düştüğü yerden keçiyi mahsur kaldığı yerden indirdik. Çok zorlu bir yerde mahsur kalmıştı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yaptım. Keçi çok susuz ve aç kalmıştı. Normalde keçi kaçar ama bu keçi bitkin düştüğü için zorluk çıkarmadı. Keçiye sarkıttığımız iplerle ulaşarak kendime bağlayarak aşağıya indirdik. Çok şükür keçiyi sağ salim kurtararak sahibine teslim ettik" şeklinde konuştu.
Keçiyi zorlu kayalıklardan kurtaran AFAD ekipleri, getirdikleri su ve etraftan topladıkları meşe yaprağını keçiye verdi. 5 saatlik çalışmanın ardından özgürlüğüne kavuşan keçi, sahibinin nezaretinde eve götürüldü.

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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