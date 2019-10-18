HABER

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde oturan Kadir Demir'in bir hafta önce keçilerinden biri kayboldu. Keçinin, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Demir, hayvanı kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik korucularıyla birlikte bölgeye giden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Sarp kayalıklara halat yardımıyla inen AFAD ekipleri, 7 saatlik çalışmanın ardından keçiyi bir haftadır mahsur olduğu yerden kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen keçiye su verildi.
Kurtarma çalışmasına destek veren güvenlik korucularından Fikret Demir, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Keçi, Kayabaşı köyüne getirilerek Kadir Demir'e teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldıKayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldıKayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldıKayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltıZonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Virajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldıVirajı alamayarak ormana uçan otomobil alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.