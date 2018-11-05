Kayalıklarda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, denizdeki kayalıklarda cesedi bulunan kişinin alzheimer hastası Emine Aslanparçası (78) olduğu belirlendi.

Geçen cumartesi günü, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunda ise herhangi bir kesici ile delici alete yarası bulunmayan ancak düşmeye bağlı oluştuğu sanılan darbe izleri yer alan kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kadının, alzheimer hastası Emine Aslanparçası olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yaşlı kadının, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde yaşadığı, yaklaşık 60 kilometre mesafe katederek bölgeye geldiği anlaşıldı. Yakınlarının ise aynı gün kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Yaşlı kadının torunu Serhat Aslanparçası, babaannesinin alzheimer hastası olduğunu ve o gün kaybolduğunu, büyük ihtimalle yolcu otobüslerine binerek Didim'e gittiğini ve denize düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

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