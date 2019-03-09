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Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K.

Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K. adlı kadın, intihar etmek amacıyla evinin yakınındaki kayalıklara çıktı. H.K.'yı gören yakınları, polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, H.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildiKayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildiKayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildiKayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

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