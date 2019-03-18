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Kayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K.

Kayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan B.K. (30) polisler tarafından ikna edildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.K. intihar etmek için kayalıklara çıktı. B.K.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisi yanına yaklaştırmayan B.K., olay yerine Sivas Valisi Salih Ayhan’ın gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabasının ardından B.K. intihar girişiminden vazgeçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna ettiKayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna ettiKayalıklarda intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

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