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Kayalıklarda intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta evli ve 2 çocuk babası E.E.

Kayalıklarda intihara kalkıştı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta evli ve 2 çocuk babası E.E. (33), girdiği bunalım sonucu kayalıklara çıkarak kendisini atmak istedi. E.E., polisler tarafından ikna edilerek kayalıklardan indirildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası E.E. girdiği bunalım sonucu intihar için kayalıklara çıktı. E.E.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanına yaklaştıkları E.E.'yi vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Yaklaşık 15 dakikalık çabanın ardından E.E. intihardan vazgeçirildi. Ambulansa bindirilirken gözyaşlarına hakim olamayan E.E., sağlık kontrolünün ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

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Kayalıklarda intihara kalkıştıKayalıklarda intihara kalkıştıKayalıklarda intihara kalkıştıKayalıklarda intihara kalkıştı

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