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Kayalıklarda mahsur alan keçiler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı kenarındaki kayalıklarda 10 gündür mahsur kalan 5 keçi, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 10 gündür baraj kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Spor Kulübü (KADAK) ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı kenarında 10 gün önce hayvanlarını otlatan Fahri Kayabaşı'na ait 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Kayabaşı, başarılı olamayınca ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine, AFAD, KADAK ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince keçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Botlarla kayalık bölgeye geçerek kayalıklara çıkan ekipler, ip yardımıyla hayvanların bulunduğu alana geçti.

Hamile olduğu öğrenilen 5 keçi, özel bir torba konularak teker teker mahsur kaldıkları yerden alınarak botlarla güvenli alana ulaştırıldı.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, yaptığı açıklamada, 5 saatlik çalışma sonunda hamile keçileri kurtardıklarını belirtti, ekipte görev alanları kutladı.

Fahri Kayabaşı da keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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