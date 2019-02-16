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Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur olan iki keçi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçeye bağlı Akpınar köyünde Vedat Tıknaz’a ait keçiler, otlanmak için çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur olan iki keçi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde Vedat Tıknaz’a ait keçiler, otlanmak için çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tıknaz, kendi imkanlarıyla keçileri çıkaramayınca durumu bildirdi. Olay yerine gelen AKUT ve jandarma ekipleri, ip teknikleri kullanılarak keçileri mahsur kaldıkları alandan çıkararak sahibine teslim etti.
Keçilerden birisinin hamile olduğunu ve yakın zamanda doğumunu beklediklerini ifade eden Tıknaz, emeği geçen operasyon ekibine teşekkür etti.

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

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