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Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Arhavi ilçesine bağlı Arılı köyünde Cavit Poyraz ile Yüksel ve Caner Gedik, sis nedeniyle yollarını kaybetti.

Fındıklıkdüzü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan bu kişiler, cep telefonu ile yakınlarına ulaşarak yardım istedi.

Durumun İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Rize Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Bölgede bir süre sisin dağılmasını bekleyen ekipler, daha sonra bu kişileri bulundukları yerden kurtardı.

Poyraz ile Yüksel ve Caner Gedik, Arhavi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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AFAD ekipleri Artvin kayalıklarda mahsur kalma

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